Ibirapuitã bate nos 10 metros acima do nível e desabriga famílias

O rio Ibirapuitã, que corta a cidade, subiu rapidamente, ultrapassando a cota de inundação e forçando a ativação do abrigo do ginásio do Oswaldo Aranha.

A Defesa Civil ainda não conseguiu calcular com precisão o número de pessoas afetadas pelo evento. O nível do rio Ibirapuitã atingiu a marca de 9 metros e 93 centímetros, conforme Cemaden, às 22h15, superando a cota de inundação prevista, que era de 9,70 metros. A redação do PAT, recebeu vários vídeos de bairros como Macedo, Progresso, Anita Garibaldi, Boa Vista , entre outros de casas já afetadas com água.

Click da professora Mariléia, no prédio do IEEOA, parece uma moldura

Diante da gravidade da situação, as equipes de resgate da Defesa Civil e do Exército Brasileiro estão trabalhando incansavelmente para prestar socorro às famílias atingidas e realizar o resgate dos desalojados.

A Defesa Civil de Alegrete disponibilizou os números de contato (55) 3961 1707 e (55) 991589544 para informações e solicitações de assistência.