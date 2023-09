Rio Ibirapuitã não para de subir, e a chuva voltou; veja imagens

O cenário atual indica que quatro famílias das localidades do bairro Promorar, Vila Nova e Santo Antônio tomaram a precaução de buscar abrigo temporário em casas de familiares, com o suporte dos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Importante destacar que as águas do rio Ibirapuitã não invadiram nenhuma residência até o presente momento.

Policiais militares salvam vida de bebê engasgado; prontidão e eficiência garantem final feliz em Alegrete

Durante uma intensa chuva ocorrida nesta tarde, alguns pontos da cidade, como a rua Daltro Filho e algumas ruas de bairros, notadamente o Segabinazzi, enfrentaram alagamentos pontuais. A Defesa Civil foi acionada por uma família do bairro Segabinazzi, que, possivelmente, precisará ser removida de sua residência, conforme informou o coordenador Renato Grande. A Alexandre Lisboa também sofreu com alagamento,(veja vídeo).

“A vida quando dá uma segunda chance tem que fazer valer a pena”, diz sobrevivente de duas duras provações

O PAT realizou alguns registros fotográficos, constatando que, embora o volume de água nas pontes esteja considerável, as casas ainda não foram afetadas por inundações. O fenômeno de enxurrada, comum em situações de precipitação intensa em curto espaço de tempo, foi observado por alguns leitores do PAT, que relataram um índice de chuva de até 70 milímetros em apenas uma hora.

A Defesa Civil de Alegrete permanece em alerta, monitorando de perto a evolução das condições climáticas e os níveis dos rios, garantindo a segurança da população. Para informações adicionais ou em caso de emergência, a comunidade pode entrar em contato pelos telefones (55) 3961 1707 e (55) 991589544.