Com o Ibirapuitã subindo, a retirada de famílias estende-se pela madrugada

Na tarde desta quinta-feira, Alegrete enfrentou uma situação de emergência devido ao aumento das águas do rio, que ultrapassaram a cota de inundação. O número exato de famílias afetadas ainda não pode ser calculado devido à magnitude do evento, que deixou várias delas desalojadas e agora desabrigadas. Nesta noite, o Rio alcança quase 10 metros acima do nível normal.

Dentre os grupos mobilizados para auxiliar as famílias impactadas, destaca-se o setor agropecuário, engajado na operação de retirada de moradores do bairro Macedo, uma das áreas afetadas pelas inundações. Paralelamente, o ginásio do Oswaldo Aranha foi ativado como abrigo temporário para as famílias desabrigadas.O caminhão do grupo de voluntários atolou e precisou de auxílio do carro forte do E.B.

A Defesa Civil, com apoio da Secretaria de Infraestrutura e do Exército Brasileiro, está em ação para enfrentar a situação de crise em diversos bairros da cidade. Entretanto, devido à dinâmica da emergência, ainda não é possível contabilizar o número exato de desalojados.

Uma característica notável da comunidade de Alegrete é o forte espírito de voluntariado. Em momentos difíceis como este, a solidariedade e a colaboração da população vêm à tona.

As autoridades locais estão trabalhando em conjunto para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas pelas inundações. O monitoramento das águas continua, e a prefeitura mantém contato constante com as famílias, buscando providenciar o auxílio necessário.