Operação conjunta recupera animais vítimas de abigeato em Itaqui

Na manhã de terça-feira, 16, policiais civis da DECRAB/Alegrete, coordenados pelo Delegado Ewerton Melo, em colaboração com equipe da delegacia de polícia de Itaqui e da Inspetoria Veterinária, realizaram uma operação no interior do município de Itaqui, resultando na recuperação e restituição ao legítimo proprietário de cinco animais, sendo três vacas e dois terneiros que haviam sido identificados como vítimas de abigeato na semana anterior.

Após uma investigação que durou alguns dias, os animais, cujas marcas haviam sido adulteradas, foram devidamente identificados e reconhecidos pelo dono.