ICMs da Prefeitura, com apoio da Guarda, realiza mais uma blitz na entrada de Alegrete

O setor de ICMS da Prefeitura com apoio da Guarda Municipal realizou mais uma blitz para verificar cargas de veículos ou caminhões que chegam ou saem da cidade para ver se estavam com a documentação correta e as notas fiscais. Esse trabalho tem sido feito com certa efetividade pela equipe do ICM da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Rogério Leal, diretor da Guarda Municipal informa que os agentes verificam se as notas fiscais condizem com as mercadorias.

Blitz do ICMs da Prefeitura com apoio da Guarda no trevo principal de entrada de Alegrete.

Ele informa que neste trabalho foram abordados 40 caminhões e verificadas 80 notas fiscais. Na operação de hoje estava tudo dentro dos conformes, citou Leal. O objetivo da abordagem é evitar sonegação e ainda transporte irregular de vários produtos. O setor de ICMs da Prefeitura programa essas blitz de forma efetiva.