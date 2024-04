Museu do Gaúcho realiza mais uma edição do projeto Encantando a Comunidade

Dois pontos culturais atraem visitantes na cidade e, agora ainda mais depois do fama, do nosso alegretense ex BBB Matteus Amaral são os Museus. O museu do Gaúcho e Memorial de Alegrete, Ícaro Ferreira da Costa, são locais que guardam em objetos e fotos parte da história de Alegrete e do Rio Grande do Sul.

Segundo Andreia Marconato, responsável pelo Museu do Gaúcho, esta casa de cultura, no dia 19 de abril, realizou a 3° a terceira edição do projeto Museu Encantado a Comunidade Escolar.

Na oportunidade recebemos os alunos do 4° ano da Escola Municipal Ensino Básico Fernando Ferrari e a professora Josselaine de Melo.

Com o objetivo de estreitar os laços, entre o Museu e a comunidade escolar onde a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte o saber são de fundamental importância para reforçar os valores mais genuínos, bem como levar o conhecimento sobre a cultura gaúcha e fomentar nos alunos a necessidade de pertencimento à sua terra e seu espaço.

Museu encantado a comunidade escolar é um projeto realizado durante o ano todo