IPCA registra alta de 0,18% na primeira quinzena de abril em Alegrete

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que considera as inflações das cidades brasileiros, registrou alta de 0,18% na primeira quinzena do mês de abril em Alegrete. O resultado vem abaixo do observado em março, quando o indicador ficou em 0,31%.

A alta no primeiro mês de 2024 foi influenciada, principalmente, pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas e produtos de limpeza, que tem o maior peso no indicador, segundo dados divulgados, na última sexta-feira (19).

O resultado da quinzena tem, assim como em março o grupo alimentação e bebidas como principal impacto. O aumento nos preços dos alimentos é relacionado principalmente a variação da temperatura e às chuvas mais intensas em diversas regiões produtoras do país, segundo laudo que analisa a situação de Alegrete.

O grupo exerceu o maior impacto sobre o índice do mês (0,29 ponto percentual). O indicador também aponta que a alimentação no domicílio ficou mais cara (3,81%), influenciada por preços mais elevados da cenoura (33,87%), da batata-inglesa (11,11%), do feijão-carioca (5,50%), do arroz (8,45%) e das frutas (8,65%).