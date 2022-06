Identificada mulher encontrada morta em campo na Avenida Ibicuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo informações, a identificação foi através das tatuagens que ela tem no corpo. Daiane Menine Viçoza estava com 37 anos e tinha cinco filhas.

Mulher, natural de Alegrete, morre em acidente entre quatro veículos em Caxias do Sul

De acordo com a amiga Mariza Oliveira, Daiane era uma pessoa que nunca fez mal algum a qualquer pessoa, inclusive trabalhava para manter a dependência que tinha com a droga. “Ela nunca furtou nada, entrava na minha casa e conversava comigo, era minha amiga. Estamos em choque com o ocorrido.”- destaca.

Daiane Menine

O corpo de Daiane foi encontrado no último sábado, por um trabalhador, em uma propriedade rural, na Avenida Ibicuí em Alegrete. O cadáver, nu, já estava em avançado estado de decomposição, entretanto, em algumas regiões, do corpo, foi realizada a limpeza onde foi possível identificar algumas das tatuagens que ela tinha, inclusive com o nome de uma das filhas.

O local onde o corpo foi localizado, de acordo com relatos aos policiais, muitas vezes é utilizado para drogadição, pois fica nas imediações da Avenida.

A mulher está apenas com as meias e, na perna direita, uma fita, que também auxiliou a família na identificação. Mariza destaca que ela presenteou Daiane com o adereço.

Até o momento, não há informações mais detalhadas sobre o ocorrido e as circunstâncias que levaram a mulher a ficar nua, porém, todas as hipóteses estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Corpo de mulher, em avançado estado de decomposição, é encontrado em Alegrete

As últimas homenagens foram através da Funerária Santa Clara. O sepultamento aconteceu às 16h30min desta terça-feira.

Nas redes sociais, são muitas as mensagens e homenagens a Daiane.