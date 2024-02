Mãe de Matteus e Deniziane se encontram após a saída do BBB24

Segundo ela, a iniciativa partiu de Luciane, que expressou o desejo de tranquilizá-la diante dos julgamentos externos. Deniziane expressou gratidão pela aproximação, ressaltando a importância de Luciane na vida de Matteus e sua aprovação em relação a ela.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

“Eu conheci a mãe dele hoje e entendo agora por que ele é assim. (…) Espero de verdade que ele fique bem. (…) Ela tirou um peso do meu coração, quando ela foi lá e me acolheu, me deu mais calma, até para estar aqui”, reforçou.

O encontro entre as duas é um exemplo do vínculo familiar e generosidade presentes na história de Matteus. Luciane, reconhecida por sua determinação e papel fundamental na trajetória de seu filho como Miss, foi elogiada por sua atitude. Deniziane, por sua vez, expressou o desejo de continuar fortalecendo essa conexão.

Deniziane chorou muito ao ver Matteus emocionado com sua eliminação: “Não ligo que as pessoas julguem o meu jogo, não quero que julguem minha relação com ele. Minha relação com ele era verdadeira, não queria que duvidassem disso. Me machucou muito vê-lo desse jeito. Quando tive minha atitude foi só para protegê-lo e me proteger. (…) Mas eu sei do meu coração, foi construído de uma forma genuína”, explicou.

Muita harmonia e fé no retiro espiritual de Carnaval de jovens quadrangulares

Ainda sobre Matteus, Deniziane mencionou que espera manter um diálogo aberto quando ele sair, demonstrando interesse em ter um relacionamento, além disso, pontuou: “eu penso que toda mulher deveria ter um Matteus em sua vida”.