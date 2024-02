Idosa, vítima de violento atropelamento, teve múltiplas fraturas e seu estado inspira cuidados

Share on Email

Idosa violentamente atingida por Siena passou por cirurgia e está na UTI.

Na manhã de ontem, dia 21, uma comerciária de 62 anos foi vítima de um grave acidente enquanto se dirigia ao trabalho, caminhando pela ciclofaixa da Avenida Tiaraju, nas proximidades do Centro Social Urbano, em Alegrete.

A comerciária foi atropelada por um Siena, cujo motorista, fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. O impacto foi tão intenso que ela foi arremessada alguns metros para cima antes de cair ao solo.

O acidente deixou a idosa gravemente ferida, com múltiplas fraturas, incluindo no braço, cotovelo e joelho, além de um edema no pulmão, o que a levou a ser submetida a uma cirurgia de emergência. Atualmente, ela se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Alegrete, em estado de saúde delicado, conforme relatado pelos familiares.

O impacto da colisão foi tão severo que, além de ferir gravemente a vítima, o motorista que invadiu a ciclofaixa no sentido contrário, também causou danos a dois contentores de lixo durante a fuga. Posteriormente, o carro foi encontrado abandonado no bairro Boa Vista, com a chave na ignição e os vidros abertos.

Os policiais civis, foram acionadas e o veículo foi encaminhado ao depósito do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). O suposto condutor do veículo foi identificado, porém, até o momento, não foi localizado pelas autoridades.

A cena do acidente, registrada por testemunhas e câmeras de segurança próximas, é extremamente impactante, mostrando a vítima tentando desesperadamente sair da trajetória do veículo, mas sendo brutalmente atingida de frente e lançada para cima e depois ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou o primeiro socorro.