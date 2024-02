Matteus prepara carreteiro para o almoço dos brothers

Na tarde de quarta-feira (20), Matteus preparou o almoço para Alane e Beatriz na cozinha da Xepa. As duas observavam enquanto o gaúcho cozinhava um carreteiro, comida típica do Rio Grande do Sul. Elas indagaram como eram os preparativos do prato e ele explicou: é bem simples, vai carne de gado e arroz, é um prato simples, mas louco de especial, disse o gaúcho.

“A Anny vendo o pai solteiro cuidando das filhas”, Alane brinca. Dentro da casa, Deniziane viveu um romance com Matteus, mas terminou o relacionamento amoroso cinco dias antes de ser eliminada. Durante a conversa, o gaúcho salientou que está com saudade da sister, “foi difícil de ver ela passando aquela porta, mas bola pra frente, tenho certeza que ela está bem”, disse o alegretense.

Mais cedo na casa do BBB 24, Matteus dividiu com os colegas de confinamento os desejos que espera que sejam realizados por Deniziane fora do jogo, mas disse que “um relacionamento a distância é complicado de ter”.

Informações: Gshow