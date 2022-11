Na Fronteira Internet, os planos vão além das suas expectativas

A internet é uma poderosa ferramenta para a comunicação e o relacionamento social, em qualquer lugar do mundo.



Desta forma, escolher um plano que atenda as necessidades da sua família e da sua empresa é essencial.

A Fronteira Internet tem fidelizado clientes de Alegrete e região, desenvolvendo um trabalho sério, comprometido, com internet de qualidade, 100% fibra óptica, suporte presencial com uma central de atendimento 0800 001 5520 e principalmente pelos planos oferecidos com valores que surpreendem positivamente.



Por isso, adquirir um plano da Fronteira Internet, é garantia de conexão estável, tranquilidade e segurança.

Confira alguns dos planos disponíveis:

• 150 MB – R$ 89,90;

• 300 MB – R$ 99,90;

• 400 MB – R$ 129,90;

• 500 MB – R$ 149,90;

• 750 MB – R$ 199,90.

Em Alegrete, o sucesso é tanto que já somam duas filiais, localizadas em dois endereços:

Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline Menezes

Redação PAT