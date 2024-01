Idoso desaparecido é localizado com auxílio da população

Após a publicação da matéria no Alegrete Tudo, a família de Adão Roque Pereira, de 84 anos, expressa sua gratidão a todos que colaboraram na busca pelo idoso, que foi localizado horas mais tarde. Adão havia saído de casa por volta das 7h40 da manhã e, ao invés de chegar à Vila Nova, como inicialmente planejado, foi encontrado nas imediações do Arroio Regalado.

O idoso, diagnosticado com Alzheimer, percorreu um caminho inesperado desde a região central da cidade até as proximidades do bairro Boa Vista . Uma pessoa que viu a reportagem no PAT comunicou ter avistado Adão realizando a limpeza das calçadas naquela região.

Duarante a tarde de sábado(20), a família lançou um apelo à comunidade alegretense e arredores por informações que pudessem ajudar na localização do idoso. O telefone disponibilizado para contato, 051 98051 9103 (também pelo WhatsApp), foi fundamental na busca, permitindo que a pessoa que avistou Adão nas imediações do Arroio Regalado entrasse em contato e informasse sobre sua presença naquela área.

Apesar do susto, Adão Roque Pereira já está em casa, e a família agradece a colaboração de todos na disseminação da informação e na mobilização para encontrar o idoso. Esse episódio destaca a importância da comunicação ágil e eficiente, evidenciando como a participação da comunidade pode ser crucial em situações de emergência como essa.