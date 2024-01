Efipan realiza o primeiro Grenal do ano no Rio Grande

Neste domingo, dia 21, o Estádio Farroupilha, em Alegrete, será palco do aguardado clássico Grenal, como parte da programação do 43º EFipan. A bilheteria estará aberta a partir das 10h, oferecendo ingressos com os seguintes preços: Geral por R$ 5,00, Arquibancada por R$ 10,00 e Pavilhão por R$ 20,00.

Para garantir a segurança do evento e dos torcedores, foram estabelecidas algumas medidas. Neste dia, não será permitida a entrada de materiais que possam ser utilizados como armas em possíveis brigas, incluindo hastes de bandeiras, materiais de chimarrão, cadeiras e bebidas em geral. Além disso, a colocação de faixas das torcidas no gramado está proibida, permitindo o acesso apenas aos Consules, jogadores e equipe de arbitragem.

O deslocamento das torcidas organizadas para o estádio no dia do Grenal também tem regras. Ficou decidido que a torcida do Internacional se deslocará às 20h, enquanto a torcida do Grêmio iniciará o deslocamento às 20h30. Adicionalmente, acordou-se que a torcida do Internacional deixará o estádio após a partida, antes da torcida do Grêmio.

Comprometidos com a segurança, os líderes das torcidas entregaram à Brigada Militar uma relação nominal dos membros das torcidas organizadas. Essa medida visa fornecer informações detalhadas sobre os torcedores presentes, contribuindo para uma maior segurança durante o evento.

A reunião entre autoridades e líderes de torcidas, que ocorreu na última semana evidenciou a preocupação em garantir um ambiente seguro e organizado para os torcedores durante o EFIPAN/2024, destacando a importância do respeito às normas estabelecidas para a realização de eventos esportivos.

A programação completa da rodada de domingo é a seguinte:

15h30: Flamengo e Olímpia

16h50: Peñarol e Defensor

18h10: Independiente del Valle e Palmeiras

19h30: Talleres e Argentinos Juniors

20h50: Universitario de Deportes e Alianza Lima

21h10: Grêmio e Internacional (Grenal)

O clássico Grenal, marcado para as 21h10, promete ser o ponto alto do evento, com as duas equipes buscando a vitória e a chance de avançar na competição. Os torcedores já preparam suas camisas, bandeiras e cantos para apoiar seus times do coração.