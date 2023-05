Idoso é violentamente agredido com um tijolo; suspeitos são presos e liberados

Share on Email

A solicitação partiu da sala de operações, que informou sobre um roubo à residência envolvendo um idoso de 72 anos.

Ao chegarem à casa da vítima, os policiais entraram em contato com o homem, que relatou os detalhes do incidente. Segundo a descrição dele, estava em sua residência quando dois homens e uma mulher chegaram pedindo dinheiro. Sem sucesso, os agressores empurraram a porta e conseguiram agredi-lo com um tijolo.

O ataque resultou em um corte na testa e uma lesão no olho direito do idoso. Além das agressões físicas, os criminosos também subtraíram um aparelho de televisão de residência antes de fugirem.

Com as características dos suspeitos em mãos, a guarnição da Brigada Militar teve sucesso em abordar dois indivíduos nas proximidades. Os suspeitos eram uma mulher de 22 anos e um homem de 25 anos. No entanto, o produto roubado não foi encontrado durante a abordagem.

Levando em consideração o reconhecimento da vítima, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA). Lá, o idoso confirmou que os indivíduos apresentados pela polícia eram os responsáveis ​​pelo roubo à sua casa e pelas agressões sofridas.

Após o contato com a Delegada de Plantão, foi confeccionada uma ocorrência simples por roubo a residência com lesões.