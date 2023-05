Clássico das Penas teve participação de alegretenses na Série Ouro do paranaense

O Campeonato Paranaense da Série Ouro contou com a disputa de um clássico, no último final de semana. Pato e Marreco fizeram mais um Clássico das Penas, a 29ª edição do confronto terminou empatado em 2 a 2.

Esse é um dos jogos mais esperado do ano e aconteceu na noite de sábado (27) em Pato Branco no Ginásio Dolivar Lavarda onde o time da casa recebeu o time de Francisco Beltrão, Marreco Futsal.

Do lado do Pato Futsal o alegretense preparador físico Fabiano Silva, que chegou nesta temporada e já faz um trabalho elogiado com o time do município de Pato Branco. No lado do Marreco, o alegretense Matheus Sampaio Nunes, que acertou com o clube e chegou a dois dias do clássico. Depois de sair campeão pelo Seberi, Matheus viajou com o time de Francisco Beltrão e já disputou seu primeiro Clássico das Penas.

Fabiano iniciou a temporada no Pato, e já colhe bons resultados Matheus chegou em Francisco Beltrão a dois dias do clássico

“Foi uma expectativa grande, pois se tratar de um dos maiores clássicos do futsal nacional. Semana tensa e o jogo só comprovou isso. Foi uma grande experiência esse clássico na minha carreira, sem dúvidas. Agora é trabalhar mais em busca de mais resultados positivos”, resumiu o preparador físico do Pato, alegretense Fabiano Silva.

Fabiano preparador físico do Pato Futsal participou de seu primeiro clássico no Paraná

“Meu primeiro clássico, cheguei a dois dias do jogo e fui relacionando, mas não joguei. O adversário com referências em quadra, mas podíamos ter saído com a vitória. Me adaptando ao sistema de marcação em meio a muitos treinos. Empate no clássico foi extremamente positivo por ser fora de casa. Agora é preparar para o jogo pela LNF contra o Esporte Futuro, expectativa pela minha estreia em quadra pelo Marreco”, destacou Matheus Sampaio, o alegretense do time de Francisco Beltrão.

Matheus já vivenciou seu primeiro clássico no paranaense de futsal pelo Marreco

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Marreco, faltando 7 minutos para o intervalo, quando João Lucas aproveitou o contra-ataque. No último lance do primeiro tempo, foi a vez do Pato se aproveitar de uma saída errada do Marreco para Duduzinho, considerado o melhor ala-direita do Mundial Sub-21, empatar o clássico.

Quase na metade do segundo tempo, Ceará converteu um pênalti, colocando o Marreco em vantagem, mais uma vez. Não demorou muito para o Pato responder em um chute de Robério, a bola rebateu dentro da área e entrou no gol do Marreco.

Com o resultado o Pato se mantém na liderança do Grupo B, com 18 pontos, enquanto o Marreco é quarto no Grupo A com 11.

Fotos: MMMoreira e reprodução