Idoso faz entrada improvisada para chegar a propriedade no Corredor dos Papagaios

Uma situação atípica preocupa vizinhos de um idoso que mora às margens do Corredor dos Papagaios que tem uma extensão de 4km. Acontece que o DAER colocou, em parte daquela via, grades de proteção como dispositivo de segurança a condutores. Só que em determinados trechos as grades interrompem a entrada de propriedades, como de um senhor de 75 anos.

Conforme o vizinho, Mateus Vieira, o idoso solicitou ao DAER que a proteção fosse retirada e construído um acesso. As grades foram cortadas segundo ele, mas o acesso não foi construído. Ele relata que o idoso fez por conta própria, o que chama de uma “arapuca” para passar o carro, o que o preocupa, porque pode provocar um acidente.

Paulo Maister, superintendente regional, disse que vai solicitar que servidores do Departamento verfiquem essa situação e vejam o que podem fazer para ajudar este senhor.