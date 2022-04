Idoso passa mal em fila de Banco em Alegrete

Estamos nos primeiros dias do mês em que muitos aposentados vão às agências bancárias para receber a sua aposentadoria.

Fila e espera em caixa eletrônico de Banco

E na manhã deste dia 5, com o espaço do auto atendimento lotado no Banco Itaú, um idoso passou mal na fila. Ele foi socorrido por outros que estavam no local e removido em carro particular para a UPA. Ele estava sozinho na hora em que teve o mau súbito.

Uma das reclamações de clientes deste banco é que não tem ninguém para auxiliar as pessoas que estão na fila e que tem dificuldades de acessar os equipamentos eletrônicos.

André Senna, diretor da UPA, informou que o idoso estava em atendimento na emergência da Unidade. A identificação do paciente não foi informada.