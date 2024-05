Equipe de várias cidades, incluindo Alegrete, trabalha na limpeza e reorganização de cidades atingidas pelas cheias

Entre as diversas iniciativas de ajuda, destaca-se de forma mais expressiva a onda de voluntariado, incluindo doações de alimentos, água potável, agasalhos, roupas e muitos outros itens. Além disso, há a ação de um grupo liderado pelo influenciador Gilmar Junior, que visa a limpeza e reorganização das áreas afetadas. O “time”, composto por cerca de 36 pessoas, inclui a alegretense Luila Nunes Teixeira.

Luila, que reside em Santa Catarina, estava em Alegrete visitando seus filhos quando as tragédias começaram a acontecer. Desde então, ela manifestou vontade de ajudar como voluntária nos resgates. Há poucos dias, recebeu a proposta para ajudar. Ela falou com o PAT e destacou que desde o início tinha a convicção de que, de alguma forma, iria atuar, porém, não tinha muito claro de que forma poderia dar apoio. Foi então que ela tomou conhecimento da ação do amigo Gilmar. O encontro foi em Torres e de lá partiram até Cruzeiro do Sul – falou.

Os voluntários levam materiais essenciais, como luvas, pás, rodos e carrinhos de mão, financiados por eles mesmos. O trabalho do grupo não se limitou à limpeza. Eles também levaram donativos para abrigos e utilizaram veículos adesivados com a palavra “resgate” para reforçar sua missão. A mobilização do grupo continuará conforme a disponibilidade de seus membros.

“Estamos comprometidos em restaurar a dignidade ao unir comunidades afetadas pela inundação, onde a água recuou, mobilizando voluntários para dedicarem seu tempo na limpeza das residências e na distribuição de suprimentos essenciais, como kits de higiene e alimentos.”

A equipe de resgate em Cruzeiro do Sul inclui:

Luila Teixeira – Alegrete, RS

Maiara de Souza – Joinville, SC

Maria Laura – Torres, RS

Grégori Aguiar – Torres, RS

Adriano Bitencourt – Torres, RS

Gustavo Daitx – Torres, RS

Bruna Schreiner – Torres, RS

Elisandro Terres – Torres, RS

Leandro Roldão – Torres, RS

José Bertoldo Schreiner – Torres, RS

Roni Lopes – Torres, RS

Renan Lopes – Torres, RS

Jaime Pinho – Torres, RS

Alessandra Siebert – Blumenau, SC

Lisandra Vetorato – Blumenau, SC

Márcia Andréa – Camboriú, SC

Aline Bragagnolo – Blumenau, SC

Além de outros membros de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.