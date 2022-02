Idosos morre ao cair do 9º andar de prédio em Santiago

Por volta das 11h40 da manhã deste domingo (06), um idoso, de 85 anos, caiu do 9° andar do Edifício Dom Nilton, na rua Getúlio Vargas esquina com Marechal Deodoro, no centro, de Santiago.

O Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram a vítima no para-brisa de um veículo Toyota Corolla branco, estacionado próximo a entrada do residencial, na rua Marechal Deodoro.

Ele foi levado ao Grupo Hospitalar Santiago, ainda, com vida, porém, não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

Conforme informou a médica Sônia Nicola, ele não resistiu devido a gravidade dos ferimentos.

As circunstancias do acidente já estão sendo investigadas pela polícia que não descarta a possibilidade de suicídio.

Com informações : GNI