Idosos revivem velhos tempos e alegria nos bailes da 3ª idade da Promoção Social

Chegar a terceira idade, ser chamado de idoso e ver muitos depreciarem quem passou do 60 anos é algo que nos faz pensar como tratar desta faixa etária de forma que tenham mais saúde e qualidade de vida, já que a grande maioria contribui, com seu trabalho, em vários setores da sociedade e formou família que segue esta trajetória.

Dentre tantas atividades, da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, levar alegria e integração aos idosos tem feito a diferença para muitos deles. O “bailinho” como dizem, às quartas feiras, à tarde, no Clube dos Subtenentes e Sargentos mostra o quanto se movimentar, dançar é importante a quem sabe que estar alegre faz muita diferença para a saúde do corpo e da alma.

Esperar pelo dia do baile faz com que eles se preparem e convidem amigos e quem tem par sabe que a dança está garantida. O prefeito acompanhou o reinício das atividades de 2024 acompanhado da Secretaria Iara Caferatti, como forma de incentivo aos organzidores e os que com alegria são frequentadores de carteinha do evento dedicado à terceira idade em Alegrete.

Os mais de 150 idosos que participam dessa atividade, além do divertimento garantido,. recebem lanche preparado pela equipe da Secretaria de Promoção e Desenvovilmento Social.