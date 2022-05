IFFar aprova uso facultativo de máscaras em ambientes fechados e abertos

Share on Email

A nova redação do Plano de Contingência do IFFar aprova o uso facultativo de máscaras em ambientes fechados e abertos da instituição, desde que respeitado o distanciamento interpessoal.

A atualização do Plano de Contingência “reforça a responsabilidade de cada pessoa pela proteção individual e coletiva, com orientações, garantindo que haja flexibilidade com responsabilidade”. O documento pode ser acessado na íntegra neste link.

O uso das máscaras continua recomendado em algumas situações:

Pessoas que apresentam sintomas respiratórios ou inespecíficos: tosse, febre, espirro, coriza, prurido nasal ou ocular, lacrimejamento, cansaço, dor no corpo, mal estar, náusea, dor de cabeça, indisposição (estas pessoas devem seguir as orientações de isolamento precoce);

Ambientes internos ou externos com alta concentração de pessoas, como salas muito cheias onde não é possível respeitar o distanciamento interpessoal de um metro, filas de refeitório e locais de embarque nos transportes coletivo;

Pessoas com condições de saúde que aumentem o risco de complicações.

As pessoas que apresentam sintomas devem realizar o isolamento precoce de até cinco dias, caso testem negativo para a Covid-19. Neste período, não é necessário apresentar atestado médico. Servidores e alunos nessas condições devem preencher as autodeclarações de trabalho remoto ou de regime domiciliar. Os dois documentos estão anexados nessa notícia.

Outras orientações, como a higienização das mãos com álcool em gel 70%, principalmente antes das refeições, e a comprovação de esquema vacinal completo continuam válidos.

Foto: IFFAR