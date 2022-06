IFFar: inscrições para reingresso e transferências até sexta-feira

As inscrições para o Edital de Reingresso, Transferências e Portador de Diploma do IFFar encerram nesta sexta-feira, 3 de junho.

O processo oportuniza o ingresso no IFFar a partir do preenchimento das vagas remanescentes em cursos técnicos e superiores.

O Edital nº 187/2022, publicado nesta terça-feira (24), visa selecionar candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes em alguns cursos do IFFar. O ingresso se dá no segundo semestre de 2022. A seleção pode se dar a partir das seguintes categorias:

Reingresso: para ex-estudantes do IFFar que queiram retomar o vínculo de matrícula no mesmo curso, nível e modalidade de ensino anterior.

para ex-estudantes do IFFar que queiram retomar o vínculo de matrícula no mesmo curso, nível e modalidade de ensino anterior. Transferência interna: para estudantes do IFFar que queiram transferir a matrícula para a) o mesmo curso em outro campus do IFFar; b) outro curso, do mesmo nível de ensino, no mesmo campus; c) outro curso, do mesmo nível de ensino, na mesma área do conhecimento, em outro campus; d) para o mesmo curso, em outra modalidade, no mesmo campus ou em outro campus ou em outro polo de EaD.

para estudantes do IFFar que queiram transferir a matrícula para a) o mesmo curso em outro campus do IFFar; b) outro curso, do mesmo nível de ensino, no mesmo campus; c) outro curso, do mesmo nível de ensino, na mesma área do conhecimento, em outro campus; d) para o mesmo curso, em outra modalidade, no mesmo campus ou em outro campus ou em outro polo de EaD. Transferência externa: para estudantes de outras instituições que queiram ingressar no IFFar no mesmo curso ou em curso da mesma área do conhecimento.

para estudantes de outras instituições que queiram ingressar no IFFar no mesmo curso ou em curso da mesma área do conhecimento. Portador de diploma: para estudantes que já tem diplomação e queiram ingressar em curso de mesma titulação ou em um nível inferior.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do preenchimento e envio de documentação (escaneada em formato PDF) por e-mail. As informações completas, incluindo o quadro de vagas estão disponíveis no Edital nº 187/2022, que rege o processo.

Datas importantes

Período de inscrições: 30/05 a 03/06/2022

Publicação da lista definitiva de inscritos: 09/06/2022

Publicação do resultado final: 22/06/2022

Campus Alegrete

O Campus Alegrete oferta um total de 77 vagas. O Curso Técnico em Agropecuária Integrados possui 10 vagas disponíveis, apenas para reingresso – estágio curricular obrigatório. O Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria oferta 4 (duas) vagas, também apenas para reingresso no componente estágio curricular obrigatório.

Abaixo confira as vagas disponíveis para os cursos de graduação em todas as modalidades:

– Bacharelado em Zootecnia – 04 vagas – manhã/tarde

– Licenciatura em Ciências Biológicas – 10 vagas – noite

– Licenciatura em Matemática – 20 vagas – noite

– Licenciatura em Química – 10 vagas – noite

– Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 04 vagas – noite

– Tecnologia em Produção de Grãos – 12 vagas – noite