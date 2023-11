IFFar lança concurso para a criação de selo comemorativo aos 70 anos do Campus Alegrete

Share on Email

O Concurso do Selo Comemorativo tem como objetivos, além de escolher o selo comemorativo aos 70 anos do Campus Alegrete, que será utilizado durante todo o ano de 2024, promover a participação e o envolvimento de servidores, alunos e egressos com a instituição. Além de despertar o interesse pelas artes, estimular a criatividade.

A proposta deverá expressar e representar a missão, resultar numa marca objetiva e inédita, capaz de ser reconhecida e identificada pela comunidade externa e interna do IFFar.

Estão aptos a participar deste concurso todos os estudantes e servidores que tenham – no momento ou no passado – vínculo com o Campus Alegrete, sejam da IFFar ou da Eafa.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário online (https://forms.gle/P54W5hF9gEe54gCb6), até o dia 22 de novembro de 2023, conforme o cronograma do edital.

Apenas um trabalho será definido pela comissão julgadora do concurso como finalista. Todos os participantes receberão certificados de participação.