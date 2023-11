Equipe da SAP conserta estrada do Silvestre “atorada” pela chuva em Alegrete

Share on Email

Nesta segunda-feira (6), uma equipe da Secretaria de Agricultura e Pecuária começou os trabalhos de conserto. Um enorme valo se abriu na pista por onde passa uma tubulação para escoar água de um lado para o outro da estrada.

O aterro ruiu abrindo uma grande fenda na estrada

Está sendo colocado aterro para cobrir a enorme cratera que se abriu no solo e interrompeu a pista, que ainda está bloqueada até que o trabalho seja concluído”, explica Gindri. Ele solicita aos condutores que não retirem os cones e fitas, e que respeitem a sinalização de via interrompida. A previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde, disse o Secretário, que verifica, in loco, o trabalho da equipe.

“O excesso de chuva em algumas localidades do interior provocou estragos severos em estradas, como nesta”, comentou o Secretário Daniel Gindri. “Estamos com várias equipes em campo atacando os locais mais urgentes”, citou.

Há tempos que o município não enfrentava um volume tão expressivo de chuva como nos últimos dois meses, que acumularam mais de 400 mm. Isso resultou em danos em estradas e pontilhões, que agora precisam de manutenção. No entanto, essa manutenção depende de tempo seco para poder ser realizada pelas equipes da SAP.