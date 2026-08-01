Igreja Poder do Reino inaugura templo sede em Alegrete e convida comunidade para viver um novo tempo de fé e avivamento

A cidade de Alegrete passa a contar oficialmente com um novo espaço dedicado à fé, à comunhão e ao serviço ao próximo. Neste sábado, 1º de agosto, às 19h, acontece a inauguração do templo sede da Igreja Poder do Reino, localizado na Rua General Sampaio, 1479, no Centro.

Mais do que a abertura de um novo templo, o momento representa a concretização de uma caminhada que começou há pouco mais de um ano, a partir de uma palavra profética que, segundo os pastores Itelmar Júnior e Andria Dorneles, marcou o início do ministério.

Inspirada na passagem bíblica de Mateus 9:17, que fala sobre “vinho novo em odres novos”, a igreja nasceu com a missão de viver um tempo de renovação espiritual, levando uma mensagem de avivamento, cura, libertação, restauração e manifestação do poder de Deus.

De acordo com os líderes, a confirmação desse propósito aconteceu durante a participação em uma convenção internacional do Evangelho Sobrenatural, em Balneário Camboriú. Na ocasião, eles conheceram o pastor Célio Arantes, da Igreja Visão do Reino, de Cambé (PR), encontro que consideram um marco na história do ministério.

Desde então, a Igreja Visão do Reino passou a oferecer cobertura espiritual ao trabalho desenvolvido em Alegrete. Os pastores fizeram questão de agradecer o apoio recebido do pastor Célio Arantes, da pastora Valdirene Arantes e de toda a comunidade da igreja paranaense, que, segundo eles, tem caminhado ao lado da equipe com orações, incentivo, recursos e direcionamento espiritual.

A trajetória da Igreja Poder do Reino começou de forma simples. As primeiras reuniões aconteceram na sala de uma residência alugada. Com o crescimento da participação dos fiéis, os encontros passaram para um pequeno salão ao lado da casa. Agora, no que os pastores definem como o “nono mês de gestação” desse projeto, chega o momento do nascimento oficial da igreja, com a inauguração do templo sede em Alegrete.

Além da cobertura espiritual da Igreja Visão do Reino, o ministério também segue a visão pastoral desenvolvida pelo pastor Pedro Medina, da Igreja Família do Reino, de Balneário Camboriú, referência na formação e expansão desse propósito ministerial.

Segundo os pastores, a missão da Igreja Poder do Reino vai além das celebrações religiosas. A proposta é desenvolver ações permanentes voltadas ao cuidado com as pessoas e ao fortalecimento da comunidade.

Entre os trabalhos já realizados estão visitas a lares, hospitais e instituições de acolhimento de idosos, distribuição de cestas básicas e o projeto Sementinha do Reino, que entrega gratuitamente Bíblias para crianças, acompanhadas de alimentos e doces, levando esperança e valores cristãos às famílias.

A igreja também já mantém um Grupo de Crescimento (GC) no bairro Jardim Planalto, localizado na Rua Ícaro Ferreira da Costa, 551, onde acontecem cultos às sextas-feiras, às 19h30.

No templo sede, os cultos serão realizados às quartas-feiras, às 19h30, e, durante o período de inverno, aos domingos, às 18h, com previsão de alteração do horário conforme a mudança da estação.

Os pastores Itelmar Júnior e Andria Dorneles estendem o convite não apenas aos membros da comunidade cristã, mas a toda a população de Alegrete. O objetivo, afirmam, é construir um ambiente de acolhimento, transformação de vidas e serviço à comunidade, fundamentado na mensagem do “vinho novo em odres novos”, símbolo do novo tempo que desejam viver junto à cidade.

A inauguração acontece neste sábado, 1º de agosto, às 19h, na Rua General Sampaio, 1479, Centro, e é aberta a toda a comunidade.