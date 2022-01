Iluminação, ciclofaixa e faixas de rodagem: é o que falta na obra do Regalado

A Prefeitura de Alegrete está finalizando as obras de revitalização do Arroio Regalado, um investimento de cerca de R$ 13 milhões, que abrange seis bairros. A construção da avenida da Integração, via de 2.500 metros que interligará a avenida Brás Faraco com a rua Daltro Filho, às margens do arroio, começou a receber asfalto nesta quinta-feira (13/01) por parte da Construtora Alegretenses e irá finalizar o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo Regalado. A avenida, que conta com revestimento asfáltico, percorrerá os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano.

A iluminação também está sendo finalizada e em breve o local ganhará ciclofaixa e duas faixas de rodagem. As calçadas nos dois lados já estão prontas e será feito ainda estacionamento em um sentido. A previsão de entrega da obra é para o final de janeiro.