Iluminação da Pista de Eventos foi consertada

O setor de iluminação pública da Prefeitura, após identificar todos os problemas na rede da pista de eventos, realizou os devidos reparos. O local é muito usado para práticas esportivas, inclusive à noite, e devido a isso, também precisa estar com todas as lâmpadas em condições.

Dentre os problema identificados, de acordo Luiz Gabriel Soares Martins, diretor da iluminação pública são : roubo do cabeamento em um trecho da pista, a conexão do lado esquerdo estava com um circuito antigo com outras luminárias, com sobrecarga e rede elétrica antiga.

Iluminação na pista de eventos

Ele explica que a conexão foi feita em um final de trecho de rede, deixando os níveis de tensão precários para acionamento das luminárias.

A solução foi passar o cabeamento pelas tubulações onde os cabos foram roubados e fazer uma extensão de rede próxima ao transformador em frente ao Pampa Tec.

Iluminação na pista de eventos

Depois desse problema solucionado, agora as luminárias estão acendendo normalmente, diz Luiz Gabriel

No total a rede tem na pista de eventos 65 luminárias, atualmente 10 estão queimadas e serão substituídas.