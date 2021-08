Imagem de Iemanjá, de 98 anos, é inaugurada no Parque Nehyta Ramos

No final da tarde de sexta-feira(27), ocorreu a entronização na concha existente no Parque Nehyta Ramos, da imagem de Iemanjá de 98 anos que pertencia à família De Ré . Estiveram presentes pessoas de diferentes religiões – de católicos a umbandistas – na entrega de um espaço público para professarem a sua fé.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Através da iniciativa do vereador Cléo Trindade, com a parceria da Prefeitura e de voluntários, o espaço foi revitalizado para uso público. A imagem de Iemanjá, doada por Maria de Fátima De Ré Porto – a Juca – pertenceu ao casal Maria Lara (Marica)e João De Ré, proprietários da Casa De Ré que foi uma das mais antigas casas do comércio da cidade, na rua Dos Andradas.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

A doadora da Imagem, Maria de Fátima, foi a primeira a fazer uso da palavra, historiando sobre a imagem e a ligação com sua família. O vereador João Leivas, em nome da Câmara Municipal, em breve fala, disse que, independente de religião, o ato era uma demonstração de fé, num espaço público revitalizado e novamente colocado para uso comum.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

O mentor da colocação de Iemanjá na concha existente no Parque, agradeceu o prefeito Mário que deu carta branca para a revitalização do local e contou como conseguiu com a família De Ré a imagem de Iemanjá para ser colocada no novo espaço. Ao final, destacou que o local é de todos, para professarem a sua fé. Católicos, umbandistas, enfim, porque “ a segurança de vida cristã está no fundamento da nossa fé que é um dom de Deus”, enfatizou.

O prefeito Márcio Amaral emocionou-se ao agradecer pelo presente dado a Alegrete. E falou que o ato representava o símbolo do sincretismo religioso no Brasil. Está sendo devolvida ao povo a imagem de Iemanjá para um espaço que as pessoas vão usufruir cada um na sua fé.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Ao final, foi rezada uma Ave Maria e um Pai Nosso por todos os presentes. Um grupo expressivo de umbandistas participou de uma apresentação com o canto de hinos da umbanda, culminando com uma bênção a todos.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

O vereador Cléo Trindade deu a palavra final com um forte apelo no sentido de que, através de seus credos, as pessoas se unam cada vez mais, porque as diferenças não levam a lugar nenhum.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Jesse Trindade Santos, secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti; secretária do Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, conselheiro tutelar Emir Lemes de Almeida, Vanessa Martins, presidente da Juventude do MDB e do MDB Regional; bem como a comunidade umbandista de Alegrete.

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Inauguração da Imagem de Iemanjá no Parque Nehyta Ramos – Alegrete

Alair Almeida