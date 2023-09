Imagem impactante: quatro carros ficam submersos na enchente do Ibirapuitã

Share on Email

Uma cena que inicialmente impacta: quatro carros submersos nas águas do Rio Ibirapuitã. A cidade enfrenta uma situação crítica devido à enchente, que atingiu a marca alarmante de 11 metros e 30 centímetros na última aferição às 20h de quarta-feira(13). A enchente não apenas forçou a evacuação de dezenas de famílias de suas casas, mas também deixou quatro carros submersos ou quase todos embaixo d’água na rua Arthur Hormain, no bairro Rui Ramos.

A cena retrata o momento atual em que a cidade enfrenta, que até agora viu 24 famílias serem desabrigadas, totalizando 69 pessoas, enquanto outras 59 famílias foram desalojadas, afetando 170 pessoas. Os bairros mais atingidos por essa situação são Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Segundo informações apuradas pelo PAT, os carros estavam estacionados em um pátio onde o proprietário retirava peças. Com a subida repentina do Rio Ibirapuitã, não houve tempo hábil para removê-los, resultando na cena que inicialmente impressiona de três carros completamente submersos e um quarto com apenas uma parte visível acima da água.

Alegrete enfrenta mais uma grande enchente, conforme o nível atual do Rio, contudo com comportamento diferente em que mesmo superando os 11metros, muitas áreas que já estariam embaixo d’água, ainda não foram atingidas.