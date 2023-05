Por muito pouco carreta não atinge residência no bairro Santo Antônio

Na noite de ontem(16), um motorista de uma Scânia perdeu o controle da direção e colidiu contra a cerca de madeira de uma residência no bairro Santo Antônio, em Alegrete. O acidente ocorreu por volta da meia-noite e, felizmente, não houve feridos, porém, por muito pouco a carreta não atingiu a casa.

Ao chegar no local, a Brigada Militar encontrou um homem que se apresentou como proprietário do veículo. No entanto, ele negou ser o condutor no momento da colisão e não informou quem estaria dirigindo. Além disso, apresentava sinais de embriaguez, o que foi constatado pelos policiais.

Mesmo assim, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, o que resultou em um auto de infração pela recusa. A Brigada Militar atendeu a ocorrência no final da rua General Arruda, no bairro Santo Antônio. Não foi informado se a carreta estava com alguma carga.