Mutirão nas estradas para esperar a colheita do arroz

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O trabalho nas estradas do interior do Município não tem trégua – destaca o Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

As equipes da Prefeitura, por meio da SAPDR, trabalham intensamente nas estradas do interior, recuperando vias importantes para o escoamento da produção, principalmente neste período que antecede a colheita de arroz.

Atualmente as ações ocorrem no Guasso Boi, Rincão de São Miguel, Pinheiros, entre outras localidades.

A prefeitura vem concentrando seus trabalhos durante a semana, com equipes que atuam na recuperação das estradas do interior.

A SAPDR desde o início deste ano está trabalhando forte em diversas frentes. Muitos trajetos já foram beneficiados com a melhoria das estradas, o que favorece a mobilidade das pessoas que residem no interior, o escoamento da produção agrícola, a chegada de insumos às propriedades e ainda dá mais segurança aos estudantes que farão uso do transporte escolar.

Confira nas imagens os resultados do trabalho realizado.