Imperatriz Praça Nova está de volta ao Carnaval

A festa na noite de sexta-feira(9), foi nas imediações da Praça Nova, onde os carnavalescos mostraram samba no pé e muita descontração. Mais um esquenta para o que vai ser em março, na Avenida Inácio Campos de Menezes.

Desta vez, foi a Imperatriz da Praça Nova que reuniu o público e contou com a participação de Diego Rodrigues – Rei Soberano do Samba do RS e a Corte Gay do Carnaval de Uruguaiana.

Vilmar Freitas – vice-presidente, agradeceu a presença de todos e evidenciou que o retorno do carnaval de rua é um ganho para toda comunidade que gosta da festa, pois o envolvimento já consagrou essa retomada que há mais de oito anos era muito esperada.

“Na próxima semana ocorre o lançamento do samba e muitas outras promoções na quadra da escola que ficou no seu reduto. Lembrando que terá participação de carnavalescos do Rio de Janeiro e também de Uruguaiana”- descreveu.

Paulo Duarte engrandeceu a noite com o samba.