Incêndio destrói residência no bairro Airton Senna I em Alegrete

Segundo informações fornecidas pelos bombeiros, a guarnição foi acionada para o local, onde encontrou as chamas já envolvendo a estrutura da casa de madeira.

Apesar dos esforços dos bombeiros, a casa foi completamente destruída pelo fogo. A ação rápida e eficaz dos militares foi crucial para evitar que outras casas próximas não fossem atingidas.

No momento do sinistro, não havia ninguém no endereço. Não há detalhes sobre as causas do incêndio, até o momento.