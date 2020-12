Incêndio é controlado por vizinho até chegada do Corpo de Bombeiros

No início da noite desta segunda-feira(7), mais um incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros de Alegrete.

Desta vez, foi no bairro Santos Dumont e contou com a ajuda de um vizinho que auxiliou até a chegada dos Bombeiros. Segundo informações repassadas pela guarnição, o sinistro foi em uma peça que faz parte da casa e fica nos fundos. Quando a moradora se deparou com as chamas, um vizinho iniciou o combate com a água de uma piscina que estava perto. Essa primeira ação ajudou a evitar a propagação do fogo para as demais peças da casa. Os Bombeiros chegaram rápido, o sinistro foi controlado e as chamas debeladas, porém, todos os objetos que estavam na peça, incluindo um freezer, ficaram destruídos. O ambiente era um depósito da casa e não houve feridos.

Não há informações sobre a causa do fogo, mas tudo indica que tenha sido um curto-circuito. A moradora foi orientada a realizar uma troca na fiação. A equipe estava composta pelos sargentos Lagemann, Ramos e soldado Quadros.