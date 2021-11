Incêndio, no bairro Macedo, mobiliza dois caminhões dos Bombeiros

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o casal que residia no local, ele de 45 anos e a mulher de 20, no endereço não havia fogão, botijão de gás ou energia elétrica.

O homem estava no galpão de uma antiga lenheira, há seis meses e a companheira há quatro. Conforme a mulher, o casal saiu ontem à noite e, ao retornar hoje pela manhã, a “casa” estava em chamas. Eles perderam uma cama, um roupeiro, documentos e roupas.

Até o momento, não se sabe as causas do incêndio que mobilizou a guarnição e dois caminhões dos Bombeiros. Os vizinhos que conversaram com a reportagem disseram que quando perceberam o “galpão” estava em chamas.

O trabalho dos Bombeiros foi fundamental para que o fogo fosse debelado devido ao risco da propagação em um outro galpão de madeira no mesmo pátio, na vegetação e casas nas adjacências. A Guarda Municipal auxiliou no trânsito e um Bombeiro que estava de folga também compareceu ao endereço para auxiliar os colegas.