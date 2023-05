Indivíduo que quebrava vidros de automóveis é preso em flagrante

Share on Email

Na noite da última segunda-feira(15), uma guarnição da Brigada Militar estava na Delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial quando foi informada por populares que um indivíduo havia quebrado o vidro de dois veículos estacionados em via pública próximo ao local.

Após averiguação, a guarnição avistou o indivíduo se deslocando em direção à Praça Getúlio Vargas. O homem de 25 anos se mostrou bastante alterado e resistiu à prisão, sendo necessário algemá-lo e conduzi-lo à DP.

Foi verificado que os dois veículos tiveram os vidros laterais da porta do motorista quebrados, mas não foi constatado furto. As vítimas foram informadas e compareceram à delegacia para registrar o ocorrido. A Delegada de Plantão determinou a autuação em flagrante do indivíduo pelos danos causados aos veículos.