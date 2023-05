Aumento de casos de dengue em Alegrete exige atenção e medidas preventivas

Nesta quarta-feira, 17 de maio, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou o Relatório Semanal da Dengue, com dados referentes à semana de 10 a 17 de maio. O levantamento é feito pela Vigilância Epidemiológica em parceria com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN Dengue) e é analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

De acordo com o relatório, foram registrados 41 casos ativos de dengue em Alegrete, sendo três importados e 38 locais. Nos últimos sete dias, foram contabilizados 20 novos casos, somados aos 21 divulgados no último relatório. Desde o início do monitoramento, foram notificados 129 casos, sendo que 40 foram descartados e 48 ainda estão em investigação.

O mapa disponível em anexo mostra os pontos em amarelo que indicam os casos importados, e os destacados em branco representam os casos locais. A região do Cidade Alta apresenta o maior número de casos, com 14 registros, seguida pelo Centro, com oito casos, e pelos bairros Capão do Angico, Independência, Vera Cruz, todos com três casos cada. Os demais bairros tiveram apenas um caso registrado.

Do total de casos confirmados, 16 foram em homens e 25 em mulheres, com um percentual de infectabilidade de 27,91%.

A SMS ressalta que a prevenção da dengue é a forma mais eficaz de combate à doença. É importante que a população conheça os riscos e saiba o que fazer para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

Algumas ações simples podem ser realizadas pelo menos uma vez por semana para prevenir a doença, como verificar se a caixa d’água está bem tampada, deixar as lixeiras bem tampadas, colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira, limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação, limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado, cobrir bem a cisterna e todos os reservatórios de água.

A SMS também alerta para o uso de repelente, principalmente nos bairros com maior incidência de casos.

As atualizações sobre a dengue em Alegrete serão divulgadas sempre às quartas-feiras. Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a SMS através do telefone 3961-1032.