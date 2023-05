Elza Mello: uma bailarina que acreditou nos sonhos que embalaram sua infância

Composta por um grupo seleto de alunas que apresentam habilidades para a dança clássica e seus segmentos, Elza é a diretora, bailarina e coreógrafa, ao lado da pedagoga Maria O. Goulart de Mello com quem administra a escola de dança.

Responsável pela educação e formação de crianças e jovens a partir dos 3 anos de idade até os níveis avançados, em sua trajetória de 24 anos de arte e cultura, busca a capacitação por uma metodologia de ensino voltada ao crescimento total de seus bailarinos, oferecendo através da arte da dança uma pedagogia própria e concreta.



Num sentindo amplo, o Ballet Coppélia, que se destaca em bom gosto e criatividade, dirige lindos espetáculos anualmente, no Clube Casino Alegretense e no Centro Cultural Adão Ortiz Hoauyek, além de participar de espetáculos e eventos promovidos no Município e região.

Responsável por homenagear celebridades da área poética e política, a coreógrafa Elza Goulart possui um currículo impecável na área da dança clássica, pois desde a tenra idade estuda ballet clássico, com diversas professoras de renome internacional, sendo que na sua adolescência, participou de audições e aulas, até mesmo com uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Nora Esteves (atualmente diretora).

Elza conta que, a origem do nome da escola foi inspirado num dos principais e mais importantes ballets de repertório do Século XX, “Coppélia ou A Moça dos Olhos de Esmalte”, Música, Leo Delibes e Coreografia Arthur Saint Leon.

“O uniforme é rosa, como os sonhos que embalaram a minha infância, que transformou meus sonhos de menina, na realidade de bailarina clássica”, destaca a professora.

Ela explica que a Escola obedece à seguinte filosofia – É do alto das sapatilhas de ponta que a bailarina dribla a gravidade e conquista a emoção do público. Troca a realidade pelo romantismo do balé clássico. Recria a vida em sonho.

A alegretense possui o Curso Normal (Magistério), e é formada em Educação Física Bacharelado pela Faculdade Censupeg. Em 2023, completa 25 anos de Coppélia, como bailarina clássica, Elza está há muito tempo dedicando-se a salientar e homenagear poetas que fazem a história da sua terra natal. Entre eles: destaque para Hélio Ricciardi, O Poeta de Aldeia e Mário Quintana. De Hélio Ricciardi ela retrata as mais célebres poesias como “Cadeira de Balanço”, “Rua Nina”, perfeitamente interpretadas. Já do poeta Mário Quintana, Canção Ballet e Meus Brinquedos.

Do gosto pessoal, ela cita os musicais da Broadway, virtude herdada da mãe professora e bailarina, Maria do Carmo. “São clássicos famosos que assistíamos juntas como :Sinfonia em Paris, Cantando na Chuva, Sapatinhos Vermelhos, protagonizados por bailarinos consagrados, Fred Astaire, Dine Kelly, Leslie Caron e Moira Shearer”, conta.

Elza possui um diferencial em sua Escola de Dança Ballet Coppélia Luz Alegrete, além do ballet clássico, ministra aulas voltadas inclusive para danças e louvores a Deus. E foi justamente dessa forma que ela encerrou a reportagem especial com o PAT: “Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho. ” Salmo 119:105.

Fotos: acervo pessoal