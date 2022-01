Indivíduos, sem autorização, invadem propriedade no Pai passo

Produtor rural registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete, após ter o estabelecimento rural invadido por três indivíduos.

De acordo com a vítima, ela recebeu uma ligação informando que um veículo havia entrado em sua propriedade. Ao chegar no local, acompanhado de um funcionário, o homem se deparou com três indivíduos desconhecidos. Ao serem indagados, disseram que teriam entrado no local para pescar.

Desconfiado, o produtor pediu para ver os equipamentos. Alguns materiais de pesca e facões estavam armazenados em uma mochila. Porém, o homem ressaltou aos indivíduos que não invadissem mais a sua propriedade e se retirassem.

A situação ocorreu em localidade do Pai Passo. O produtor repassou à polícia fotos dos três homens.