Informações da Classe Contábil de Alegrete a Comunidade

Quero me dirigir a Comunidade Alegretense, muito em especial ao setor empresarial de nosso Município, em referência a Live realizada neste dia 11.01.2024 pela Prefeitura Municipal de Alegrete, onde foi tratado a respeito da troca de sistema de gestão da Prefeitura Municipal – ERP – o que vem ocasionando diversas dificuldades na obtenção das informações por parte dos contribuintes e, a impossibilidade na emissão das notas fiscais de prestação de serviço (o que vem sendo sanado a partir do dia 10.01.2024). O que nos causou surpresa é a informação que o setor contábil do município não estava preparado – e tinha participado em pouco número do treinamento (apresentação) do sistema.

Salientamos que este dito treinamento foi somente uma apresentação do novo sistema, e foi realizado em uma única vez. Sendo que os operadores da contabilidade em nossa cidade também não podem abandonar todos os seus afazeres para ir em um evento. Creio que seria o mínimo necessário para uma mudança de tamanho impacto na sociedade, no mínimo uns 5 treinamentos e uma ampla divulgação destes eventos. Hoje mesmo a Live da Prefeitura não foi comunicada aos representantes da classe contábil de Alegrete.

Informamos, também, que a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, tanto seja de mercadoria como de prestação de serviço é prerrogativa da empresa, o que compete ao profissional (seja Contador / seja Técnico Contábil) é a orientação tributária na emissão das referidas notas fiscais. A escolha por um sistema que não é prático a elaboração destas informações é de responsabilidade de quem o escolheu.

Quero aqui deixar bem claro a sociedade alegretense, em especial ao meio empresarial que vem sofrendo fortemente este impacto de não poder usufruir dos serviços prestados por nossa Prefeitura Municipal que sempre estivemos na busca por bem atender as necessidades dos nossos clientes, mas infelizmente nem mesmo os funcionários da Prefeitura nos parecem estar bem treinados, e em número suficientes, para suportar a demanda de mudanças trazidas por esta troca de sistema.

Que possamos desenvolver um bom trabalho em prol da sociedade alegretense, em especial ao meio empresarial que tão arduamente colabora gerando emprego e renda aos nossos munícipes.

José Luis Alves Pinheiro

Delegado Representante do CRCRS

Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis