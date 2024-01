MP Alegrete abre vaga para estágio

A 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete, representada pelo Promotor de Justiça designado conforme o Provimento nº 66/2011-PGJ-RS e alterações, e com base no Regulamento do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, torna público o início das inscrições para o processo seletivo de estagiários de graduação em Direito.

A homologação das inscrições está prevista para o dia 01 de fevereiro de 2024. Os candidatos enfrentarão a prova escrita em 06 de fevereiro de 2024, enquanto as entrevistas e o resultado final serão definidos em datas a serem posteriormente anunciadas.

A vaga disponível destina-se à atuação na 2ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete, com a possibilidade de aproveitamento em outras Promotorias, ampliando as oportunidades de experiência para os estagiários selecionados.

Todas as informações, instruções e avisos relacionados a este processo seletivo serão devidamente divulgados por meio de Edital, afixado na entrada do prédio sede da Promotoria de Justiça, situada na av. Tiarajú no 944, bairro Ibirapuitã, e também disponíveis no sítio oficial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul na internet (www.mp.rs.gov.br).