Realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete, a 2ª edição do Projeto Quintanares terá performances teatrais, recitais poéticos e show acústico.

O evento, que marca a edição 2023, acontecerá no dia 30 de julho, aniversário do poeta alegretense, a partir das 16h, na Praça Getúlio Vargas, com a apresentação do espetáculo “Lili Inventa o Mundo”, do Grupo Teatral Masckara de Cruz Alta. Após, o palco será ocupado por Túlio Urach e amigos que apresentarão um show musical em formato acústico em homenagem a Quintana, que será entremeado por leituras de poemas e performances do Projeto Mário para Todos. Também está prevista a distribuição de quindins pelo personagem Quintaninha (Bento Quintana).

As inscrições para as oficinas de teatro com a temática “Mário para todos”, parte da iniciativa, seguem abertas gratuitamente. Voltadas para pessoas com mais de 15 anos, os encontros ocorrem nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100) ao longo dos meses de julho, agosto e setembro. Interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou através do WhatsApp (55) 98423-6348.

2ª edição do Projeto Quintanares – Sesc Alegrete

Atividade: Evento comemorativo da 2ª edição do Projeto Quintanares

Data: 30/07 (domingo)

Horário: 16h

Local: Praça Getúlio Vargas (Centro – Alegrete)

Atividade: Oficinas de teatro

Data: Durante os meses de julho, agosto e setembro, sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100)

Inscrições: Gratuitas, através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (55) 98423-6348

Fotos: reprodução