Inicia, em Alegrete, a vacinação para prevenir a influenza

Iniciou nesta segunda-feira (10), a campanha de vacinação contra gripe influenza em todo o RS. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) já realizou a distribuição de 828 mil doses aos municípios. Novos repasses estão previstos ao longo das próximas semanas, conforme o Estado receba os lotes encaminhados pelo Ministério da Saúde.

Máquina agrícola é interceptada pela PRF quando trafegava na BR 290

Para Alegrete, de acordo com a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde foram disponibilizados pelo Estado 8.700 doses. A vacinação aqui, na cidade, será na ESF Central na rua Bento Gonçalves e em todas as unidades de saúde do Município com salas de vacina , conforme Diane Ceolin, Enfermeira da Epidemilogia da Secretaria de Saúde de Alegrete.

Mulher, foragida, acusada de matar o companheiro a pauladas foi capturada pela BM

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários das crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. No RS, somados esses grupos representam cerca de 3,6 milhões de pessoas nas populações estimadas. Para os demais públicos elegíveis, que totalizam outras 1,4 milhão de pessoas, serão disponibilizadas as doses, porém, sem estipulação de cobertura a ser atingida.

Público-alvo estimado para a campanha da gripe influenza no Rio Grande do Sul

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos – 753.643

Gestantes e puérperas – 108.654

Pessoas com 60 anos ou mais – 2.219.023

Trabalhadores da Saúde – 361.210

Indígenas – 34.807

Pessoas com comorbidades – 665.072

Adolescentes em medidas socioeducativas – 1.249

População privada de liberdade – 33.699

Com informações da Secretaria de Saúde do RS