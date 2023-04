Nacional vence Tinga e conquista o tricampeonato na master da LAF

Encerrou mo último sábado (8), o campeonato amador promovido pela Liga Alegretense de Futebol na categoria master (50 anos). A disputa envolveu 9 clubes que disputaram a fase inicial nos campos do complexo do Jockey Club. As finais foram disputadas no estádio municipal Farroupilha.

No sábado, Nacional e Tinga duelaram numa final empolgante entre os dois melhores times da temporada.

A categoria apelidada de cinquentinha, traz jogadores renomados para atuarem em Alegrete. Dessa vez, o ex-atleta profissional Alex Rossi escreveu seu nome na história do futebol amador de Alegrete. Inscrito pelo Nacional, o craque desequilibrou e anotou dois gols dando o título de maneira invicta para o time do Dr. Vilson Abelar. Plantel recheado de jogadores de Alegrete, entre eles o atual prefeito da cidade que levantou o caneco.

O Nacional fez 2 a 1, no bom time do Tinga que descontou com o centroavante Paulo Brasil, o Jacaré. Com a vitória, o Nacional conquista o tricampeonato da LAF na categoria master de forma invicta. O artilheiro da competição foi o atacante Paulo Antônio Torres do Fluminense, marcou 8 gols. Já a defesa menos vazada foi do vice-campeão Tinga, com o goleiro Clécio Prates.

A premiação contou com o diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves, que entregou o troféu de 3º lugar ao Boca Jrs, e quarto ao Fluminense.

Com a realização da final nos 50, a Liga Alegretense de Futebol encerra as competições da temporada 2022 em todos os campeonatos. Conforme o presidente Paulo Cunha nos próximos dias será marcada uma reunião para detalhamento dos campeonatos vigentes em 2023.

Fotos: reprodução