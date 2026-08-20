Atletas de Alegrete tem êxito na Copa de Jiu-Jitsu em Canoas

Em sua 5ª edição, a Copa América de Jiu-Jitsu chega como um dos eventos mais estratégicos do circuito Prime. Além da premiação financeira, os campeões absolutos dessas categorias garantem vaga no Card Especial, onde enfrentarão os campeões da Copa Sul Brasileira em uma super disputa pela última vaga na cobiçada Copa dos Campeões.

Mais do que um título, a Copa América representa um caminho direto para a elite da temporada. A VIII Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, teve qualificação de 3 estrelas, colocando 54 pontos em jogo no Ranking Prime 2026 informa o atleta Mateus Araújo.

Cada luta pode mudar o destino da temporada explicou Mateus Araújo atleta de Alegrete que participou do evento no ultimo final de semana no ginásio Poliesportivo La Salle em Canoas.

A Copa Prime de Jiu-Jitsu, em sua 31ª edição, é a competição mais tradicional do Rio Grande do Sul, reconhecida pela mídia e pelos atletas como o maior e melhor evento de Jiu-Jitsu da região Sul do Brasil.

Uma iniciativa do Instituto Incentiva, com produção e realização da Pro Sports, consolidando profissionalismo, estrutura e credibilidade em cada edição.

Ele explica que ao final da temporada, os melhores atletas serão consagrados com o Título Oficial de Top Ranking, honraria de elevado mérito esportivo que coroa os grandes nomes do Jiu-Jitsu gaúcho. E ainda os destaques da temporada também poderão integrar a Seleção Prime de Jiu-Jitsu, representando o Rio Grande do Sul e o Brasil nas principais competições nacionais e internacionais desse esporte.