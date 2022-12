Inscrições abertas para a 1ª Corrida Natal Iluminado

O evento esportivo acontecerá no dia 11 de dezembro, com percursos de 5km e 10km. A largada está marcada para às 8h, no Parque Rui Ramos, em frente ao Estádio Farroupilha

As inscrições estão disponíveis pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas/ até 09/12, às 18h ou até atingir o limite de 200 participantes. O investimento é 01 kg de alimento não perecível e 01 brinquedo.

Poderão participar atletas a partir dos 16 anos de idade, assim como pessoas com deficiência visual. O kit atleta, composto com camiseta personalizada e chip, deverá ser retirado no dia e local da prova, a partir das 6h30, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição. As categorias serão divididas por sexo (masculino e feminino), idade (16 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69 e 70+) e pessoas com deficiência visual.

Ao final da corrida, todos os atletas que completarem os trajetos serão premiados com medalhas. Em categoria geral, os cinco primeiros colocados receberão troféus e os três primeiros por faixa de idade ganharão medalhas especiais.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (55) 3422-2129 ou no WhatsApp (55) 99162-7383.

A seguir, confira o regulamento:

Regulamento