Inscrições no Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual da Unipampa são prorrogadas

Estudantes da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que desejam cursar disciplinas ofertadas por outras Instituições Federais de Ensino Superior podem aproveitar a oportunidade para se inscrever no Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual Discente, oferecido pela Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede).

O prazo para inscrições foi prorrogado e o número de universidades participantes ampliado. O novo prazo se encerra na próxima sexta-feira, 11 de agosto, e as vagas são para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O vínculo dos estudantes com as novas universidades é temporário e, após a conclusão dos componentes curriculares para os quais foram selecionados, haverá a emissão de documento comprobatório para fins de registro ou aproveitamento de estudos em sua instituição de origem e/ou a realização de atividades complementares/científico-culturais, desde que previstas em projetos pedagógicos no âmbito de cada curso e instituição de origem.

As inscrições devem ser realizadas através da Plataforma de mobilidade acadêmica virtual – UniRede, no seguinte endereço eletrônico: https://www.aunirede.org.br/mobrede/.

Como participar das aulas?

O programa é totalmente virtual. As aulas ocorrem a distância, então, os estudantes selecionados podem participar de suas casas, por meio de plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem. Mais informações acesse os links: