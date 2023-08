Semana da Família iniciou com a Câmara lotada; programação estende-se até sábado

Projeto de lei apresentado pelo vereador Bispo Ênio foi sancionado pelo Executivo Municipal, instituindo a Semana das Famílias em Alegrete. O evento teve seu início na manhã desta terça-feira (08) e se estenderá até sábado, culminando com um passeio ciclístico.

A abertura oficial foi realizada pelo presidente da Câmara, Luciano Belmonte, e pelo proponente, Bispo Ênio. Uma plateia lotada aplaudiu números de dança apresentados por usuários do Grupo de Convivência da APAE: Carlos Iran e Andressa trouxeram música gaúcha, enquanto Eliane Machado e Ronaldo Machado impressionaram com um show de samba.

No Fórum de abertura, mediado pelo vereador Éder Fioravante, discutiu-se a “Valorização da Família e a Função do Poder Público”. O debate contou com a participação de diversos representantes, como a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti; o psicólogo Márcio Duarte; a representante da APAE, Ana Cristina Nunes; o psicopedagogo Fernando Barros (CAPS); a representante do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS), Daniela Haeter; e a representante da Secretaria de Saúde, Mariana Santos.

Diversas entidades marcaram presença, incluindo a presidente da APAE Alegrete, Maura Sanchotene; o Grupo de Apoio à Brigada Militar, a Secretaria do Meio Ambiente, representantes do CRAS Manoel Viana, a presidente do Partido Progressista, Miriam Suhre; o presidente do Partido Liberal, Alexandre Machado, entre outros.

Ao longo da semana, estão programadas palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas e a participação de convidados de outros municípios na Câmara.

O vereador Bispo Ênio destaca a importância dos dias dedicados a fortalecer e ressaltar o papel das instituições na proteção das famílias e na promoção do seu fortalecimento.

A Semana das Famílias ocorrerá anualmente na semana que precede o Dia dos Pais em agosto. Durante esse período, a sociedade civil e as diferentes denominações religiosas, juntamente com o poder público, são incentivadas a realizar variadas atividades, como palestras, eventos de lazer, cultura e cidadania em escolas e espaços públicos, conforme explicou o vereador Bispo Ênio.