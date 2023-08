Dupla alegretense vence torneio de padel em Santiago

No último final de semana, a dupla alegretense Gabriel Almeida e Guilherme Delgado disputou um torneio de padel em Santiago. O campeonato contou com cerca de 100 duplas e foi vencido na categoria principal pelos alegretenses de maneira invicta.

A competição foi realizada no clube Eixo Sports. Os padelistas alegretenses fizeram parte da categoria principal que reunia cerca de 11 duplas ao total. O primeiro jogo dos atletas aconteceu no sábado, e ganharam pelo placar de 9 a 5. Nas quartas de finais venceram por 9 a 6 garantindo vaga nas semifinais.

No penúltimo jogo ganharam os sets pelo placar 6×1 e 6×1. Na grande finalissíma ganharam os sets pelo placar de 7×6 e 6×1 sagrando-se os campeões do campeonato 2ª Etapa Morello Cosméticos.

O atleta Gabriel Almeida é o 12º no ranking de Padelista do Brasil. Neste mês, o atleta vai para Camboriú, para um período de treino visando a disputa do Torneio Brasil Padel Tour(BPT). Já Guilherme brinca que é so um entusiasta do esporte,”Jogo padel só por diversão”, disse o atleta.

Fotos: reprodução